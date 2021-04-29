1 MAYIS ÖNCESİ TAKSİM MEYDANI VE GEZİ PARKI'NDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI
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1 MAYIS ÖNCESİ TAKSİM MEYDANI VE GEZİ PARKI'NDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi, güvenlik tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı ve Gezi Parkı bariyerlerle kapatıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi, güvenlik tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı ve Gezi Parkı bariyerlerle kapatıldı. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı bariyerlerle kapatılırken, anıt çevresine Çevik Kuvvet ekipleri yerleştirildi.

Yaklaşan 1 Mayıs öncesi, Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda güvenlik önlemleri alındı. Gezi Parkı ve Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı ise polis bariyerleriyle kapatıldı. Anıtın olduğu alan yaya trafiğine kapatılırken, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipler, anıt ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ayrıca, Metro giriş çıkışlarında da güvenlik önlemleri artırıldı.

1 MAYIS ÖNCESİ TAKSİM MEYDANI VE GEZİ PARKI'NDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI
1 MAYIS ÖNCESİ TAKSİM MEYDANI VE GEZİ PARKI'NDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI
1 MAYIS ÖNCESİ TAKSİM MEYDANI VE GEZİ PARKI'NDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI
1 MAYIS ÖNCESİ TAKSİM MEYDANI VE GEZİ PARKI'NDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI
1 MAYIS ÖNCESİ TAKSİM MEYDANI VE GEZİ PARKI'NDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI
1 MAYIS ÖNCESİ TAKSİM MEYDANI VE GEZİ PARKI'NDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI
1 MAYIS ÖNCESİ TAKSİM MEYDANI VE GEZİ PARKI'NDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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