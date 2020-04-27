1 Mayıs öncesi Taksim'e bariyerler getirildi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi tedbirler alınmaya başlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi tedbirler alınmaya başlandı. Tedbirler kapsamında Taksim'e polis bariyerleri getirildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Bu sabah saatlerinde bariyerler görevlilerce belirli noktalara bırakıldı. Taksim Meydanı ve çevresine toplu halde bırakıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA