1 Mayıs öncesi Taksim'e bariyerler getirildi
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1 Mayıs öncesi Taksim'e bariyerler getirildi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi tedbirler alınmaya başlandı.

1 Mayıs öncesi Taksim'e bariyerler getirildi
27.04.2020 18:00 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:00

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi tedbirler alınmaya başlandı. Tedbirler kapsamında Taksim'e polis bariyerleri getirildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Bu sabah saatlerinde bariyerler görevlilerce belirli noktalara bırakıldı. Taksim Meydanı ve çevresine toplu halde bırakıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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