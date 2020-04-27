1 Mayıs öncesi Taksim'e bariyerler getirildi
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1 Mayıs öncesi Taksim'e bariyerler getirildi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi tedbirler alınmaya başlandı.

1 Mayıs öncesi Taksim'e bariyerler getirildi
27.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:48

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi tedbirler alınmaya başlandı. Tedbirler kapsamında Taksim'e polis bariyerleri getirildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Bu sabah saatlerinde bariyerler görevlilerce belirli noktalara bırakıldı. Taksim Meydanı ve çevresine toplu halde bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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