1 Mayıs öncesi Taksim'e bariyerler getirildi
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi tedbirler alınmaya başlandı.
27.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:48
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi tedbirler alınmaya başlandı. Tedbirler kapsamında Taksim'e polis bariyerleri getirildi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Bu sabah saatlerinde bariyerler görevlilerce belirli noktalara bırakıldı. Taksim Meydanı ve çevresine toplu halde bırakıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA