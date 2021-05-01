1 MAYIS KUTLAMALARI İÇİN TAKSİM'DE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Taksim'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle sabah saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri alındı.

Taksim'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle sabah saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için polis, Taksim Meydanı'na çıkan yolları sabah saatlerinden itibaren bariyerlerle kapattı.

Görevliler ve izinli sendika üyeleri hariç, Cumhuriyet Anıtı ve çevresine kimse alınmadı. İstiklal Caddesi de yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Sadece otel rezervasyonu olan turistlerin İstiklal Caddesi'ne girişine izin verildi. Taksim'e yakın metro istasyonları da ulaşıma kapatıldı. Çok sayıda polisin görev aldığı Taksim ve çevresinde dedektör polis köpeği, atlı polisler ve seyyar jammer devriye gezdi. Polis helikopteri de önlemlere destek verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı