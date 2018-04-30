1 Mayıs İşçi Bayramı'na Doğru

Samsun Valisi Osman Kaymak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymak, mesajında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün ülkenin kalkınması ve ekonominin güçlendirilmesinde önemli rol oynayan işçi ve emekçilerin alın terinin ne kadar değerli olduğunun ortaya konulduğu gün olduğunu belirtti.

En kutsal kazancın alın teri ile kazanılan helal kazanç olduğunu vurgulayan Vali Kaymak, şunları kaydetti:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de bu güzel temayı daha da anlamlandırmaktadır. Bizler, millet olarak, işçinin, emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine haiz bir kültürün mensuplarıyız. Bu duygularla, ülkemizin kalkınması ve gelişmesine büyük katkı sağlayan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. 1 Mayıs'ın büyük ve güçlü Türkiye'mize alın teri ve emeğiyle katkı sağlayan, özveri ile çalışan ve üreten vatandaşlarımız arasındaki birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyor, bütün emekçilerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."