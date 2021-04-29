1 Mayıs'ı işçi ve memurlar ayrı ayrı kutladı
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1 Mayıs'ı işçi ve memurlar ayrı ayrı kutladı

1 Mayıs'ı işçi ve memurlar ayrı ayrı kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü işçi ve memurlar ayrı ayrı kutladı.

Balıkesir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü işçi ve memurlar ayrı ayrı kutladı.

Kentte işçi sendikaları kutlama için Belediye-İş Sendikası binasını tercih etti. Programda sendika başkan ve temsilcileri basın açıklaması yaptı.

Memur sendikaları ise meydanda bir program gerçekleştirdi. Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda düzenlenen açıklamaya DİSK, TMMOB, Türk Tabipler Birliği, KESK, Birleşik Kamu-İş gibi memur ve kamu çalışanı temsilcileriyle CHP, HDP ve Yeşil Sol Parti temsilcileri katıldı. - BALIKESİR

1 Mayıs'ı işçi ve memurlar ayrı ayrı kutladı
1 Mayıs'ı işçi ve memurlar ayrı ayrı kutladı
1 Mayıs'ı işçi ve memurlar ayrı ayrı kutladı
1 Mayıs'ı işçi ve memurlar ayrı ayrı kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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