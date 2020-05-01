1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyorlar
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1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyorlar

1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyorlar
01.05.2020 11:18 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:53

Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt ve Batman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü bazı meslek gruplarında görev yapanlar çalışarak geçiriyor.

Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt ve Batman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü bazı meslek gruplarında görev yapanlar çalışarak geçiriyor.

Türkiye'de 2009 yılından bu yana "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanan 1 Mayıs'ta, aralarında ekmek fırınında çalışanlar, tarım işçileri, temizlik personeli, uzun yol şoförlerinin de bulunduğu bazı iş gruplarında istihdam edilenler, resmi tatil ve sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen tatil yapamadı.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gölgesinde kutlanan 1 Mayıs'ı çalışarak geçirenler, bu zorlu süreçte üretime katkı sunmak, vatandaşın ihtiyacını karşılamaktan memnuniyet duyuyor.

"Bayram da olsa fırıncılar işlerinin başında"

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde ekmek fırınında çalışanlardan Serhat Karakoç, AA muhabirine, 1 Mayıs'ı çalışarak, vatandaşa hizmet sunarak geçirdiklerini söyledi.

"Bayram da olsa, savaş da olsa fırıncılar işlerinin başında. İşimi severek yapıyor, vatandaşa hizmet ediyorum." diyen Karakoç, koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına rağmen temel gıda ihtiyacı olan ekmek üretimi için çalıştıklarını belirtti.

Berat Akbaba ise 13 yıldır fırında çalıştığını ifade ederek, "Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ama biz yine de çalışıyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ramazan ayında da çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

"Gecemizi gündüzümüze katarak sürekli çalışıyoruz"

Elazığ Belediyesi bünyesinde görev yapan temizlik işçileri de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çalışarak geçiriyor.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını artıran ekipler vatandaşa sağlıklı bir yaşam alanı sunmak için gece gündüz hizmet veriyor.

Temizlik personelinden 2 çocuk babası Hakan Turgut, 11 yıldır işini sürdürdüğünü dile getirerek, vatandaşın sağlığının korunması için temizliğin önemine değindi.

"İşimiz temizlik yapmak. Ülke olarak koronavirüs ile mücadele ediyoruz. Temizliğe çok önem vermemiz lazım." ifadelerini kullanan Turgut, salgın nedeniyle işlerinin daha da önem kazandığını aktardı.

Turgut, "Temizlik işçileri olarak görevimiz gereği gecemizi gündüzümüze katarak sürekli çalışıyoruz. Bayram, tatil bilmiyoruz. 1 Mayıs işçi bayramı ama biz işimizin başındayız. Çünkü bizim görevimiz bu. Halimizden de memnunuz. Allah çok şükür, hiçbir şikayetimiz de yok." şeklinde konuştu.

Hasan Karataş (41) da mesleğini severek yaptığını belirtti.

Temizlik yapmaktan mutluluk duyduğunu anlatan Karataş, "Çocuklarıma helal yoldan ekmek götürmek için işimi yapıyorum." ifadelerini kullandı.

"1 Mayıs kutlu olsun, vatanımız milletimiz için hayırlı olsun"

Mardin'de uzun yol şoförleri de kamyon ve tırlara yüklenen ürünleri adreslerine ulaştırmak için 1 Mayıs'ı yollarda geçirdi.

Şoförlerden Felemez Taş, 25 yıldır bu işi yaptığını belirterek, ömrünün yarısından fazlasının yollarda geçtiğini söyledi.

7 gün 24 saat millete hizmet için yollarda olduklarını ifade eden Taş, "1 Mayıs kutlu olsun, vatanımız milletimiz için hayırlı olsun. Bize bayram yok, sürekli yollardayız, çalışıyoruz. 1 Mayıs olduğunu bilmiyorduk, sayenizde öğrendik." dedi.

Nezir Bilgiç ise her zaman yollarda, direksiyon başında olduklarını belirtti.

"Bayramı tarlada çalışarak geçiriyoruz"

Siirt'te tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayanlar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de çalıştı.

Fıstık fidanı yetiştirilen tarlada çalışan Yusuf Keleş, Kovid-19 salgınına ve ramazana rağmen çalışmak zorunda olduklarını söyledi.

1 Mayıs'ı da görevlerinin başında geçirdiklerini dile getiren Keleş, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak, maske takarak tarımda çalışmaya devam ettiklerini aktardı.

Keleş, fıstık fidanının içindeki yabani otları topladıklarını anlatarak, "Bayramı tarlada çalışarak geçiriyoruz. Tüm işçilerin bayramını kutluyorum." diye konuştu.

Nesim Keleş de tarlada çalışarak ekmek parası kazandıklarını belirterek, bayramda da çalışmak zorunda olduklarını kaydetti.

Çobanlık yaparak geçimini sağlayan Hamit Dayan ise yaklaşık 20 ailenin küçükbaş hayvanını kendisine emanet ettiğini aktardı.

Dayan, "Bir mahallenin hayvanlarına çobanlık yapıyorum. Bugün 1 Mayıs ama mecbur çalışmak ve hayvanlara bakmak zorundayım. Tüm işçilerin bayramını kutluyorum." şeklinde konuştu.

"Bütün işçi kardeşlerimizin bayramını kutluyorum"

Batman'da arılarını Doğu ve Güneydoğu'daki yaylalara çıkarmak için hazırlık yapan arıcılar 1 Mayıs'ta bal yolculuğuna çıkmak için arı dolu kovanlarının bakımıyla uğraşıyor.

Balpınar beldesinde arıcılıkla uğraşan Mehmet Ekmiş baharın gelmesiyle arıların çoğalma ve polen toplama zamanı olduğunu, bunun için yoğun mesai harcadıklarını aktardı.

Ramazana rağmen güneşin ilk ışıkları ile araziye çıkarak, kovan bakımı yaptıklarını, ürün topladıklarını anlatan Ekmiş, şöyle konuştu:

"Bütün işçi kardeşlerimizin bayramını kutluyorum. Bugün işçi bayramı olmasına rağmen işimizin başında çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza kaliteli arı ürünlerini toplamaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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