1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yazıcı, mesajında, en kutsal kazancın alın teriyle kazanılan helal kazanç olduğunu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün bu güzel düşünceyi daha da anlamlandırdığını bildirdi.

Millet olarak, işçinin ve emekçinin hakkının alın teri kurumadan verilmesinin hassasiyetine sahip bir kültürün mensupları olduklarını vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bu salgın sürecinde, sağlıkçılarımız ve güvenlik güçlerimiz gibi işçi ve emekçi kardeşlerimizin de işlerinin başında olması, üretime devam etmesi, bu mirası daha da güçlendirmiş ve zenginleştirmiştir. Emeğin, alın terinin kutsallığını yansıtan, işçi ve emekçi kardeşlerin, dostluk, birlik ve beraberliğinin simgesi olarak kutladığı bayram olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü zor ve sıkıntılı günlerden geçti. Bu dönemde toplumumuzda dostluk ve dayanışmayı artırmasını, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini diliyorum. Emekleri ve alın terleriyle, ülkemizin büyümesinde ve kalkınmasında önemli pay sahibi olan tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlar, aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam dilerim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Hadise Serdar Ortaç Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ali Tandoğan Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 21:10:38. #1.14#

title