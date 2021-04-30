1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Dağlı, mesajında, alın teriyle geçimini temin eden milyonlarca çalışanın hak ve taleplerini dile getirerek seslerini duyurduğu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, Türkiye'nin kalkınması için emek veren işçiler arasındaki birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olduğunu belirtti.

İnsan öncelikli bir çalışma sistemi kurulması ve işçilerin hayat standartlarının daha da yükseltilmesini temenni eden Dağlı, bunun için gayret göstermeye devam ettiklerini vurguladı.

Dağlı, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin ekonomik kalkınması ve refah seviyesinin yükseltilmesinde çok büyük katkıları bulunan isimsiz kahramanlarımız olan işçilerimizin yanlarında bulunmaya ve onların en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. Tüm emekçilerimizin ve çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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