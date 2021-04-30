1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru
Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaldırım, mesajında, emekleriyle alın terleriyle ülkenin gelişmesi ve kalkınmasına büyük katkı sağlayan ve toplumların üretim çarkının en önemli unsurunu teşkil eden işçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü hep birlikte idrak etmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Kaldırım, özverili çalışmalarıyla ilin ve ülkenin gelişme ve kalkınma hamlelerine büyük katkı sağlayan, toplumun belkemiği olarak üretim alanının en önemli aktörleri olan işçilerin, birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğini sergileyerek ülkenin barış, huzur ve refah ortamına erişmesinde önemli rol oynadığını kaydetti.

Kaldırım, toplumsal dayanışma ve bütünleşmenin belkemiği olan işçilerin, bu minvalde hem kendi aralarındaki dayanışmayı hem de diğer sosyal kesimler ile aralarındaki uyum ve iş birliğini geliştirdiğini vurguladı.

İşçilerin alın terinin peşinde koşarak sorumluluk ve çalışkanlık timsali olmaya devam ettiklerini belirten Kaldırım, "Tüm dünyada baş gösteren ve ülkemizde de etkisini sürdüren pandemi sebebiyle her yıl devletçe ve milletçe büyük bir coşkuyla idrak edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne özel bu yıl etkinlikler yapılamasa da, bu salgın sürecini hep birlikte en kısa zamanda atlatacağımıza ve yine bu özel bayramı geçmiş yıllarda olduğu gibi ileriki senelerde de hep bir arada kutlayacağımıza olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle işçi emeklileri dahil olmak üzere kamu ve özel sektörde özveriyle görev yapan tüm işçi kardeşlerimin 'İşçi Bayramı'nı kutluyor, görevi başında hayatını kaybeden tüm işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, tüm çalışanlarımıza aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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