1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru
Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tever, mesajında, çalışıp üreterek hayata değer katan ve alın teriyle elde edilen kazancın faziletine inanan bütün işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Tarım, sanayi, teknoloji, sağlık, turizm, hizmet sektörü başta olmak üzere hayatın her alanında sahip olunanlarda en fazla payın çalışan, üretenlerin olduğunu aktaran Tever, içinde bulunulan süreçte bu durum daha sarih bir şekilde anlaşıldığını kaydetti.

Tever, karantina önlemleri nedeniyle ulusal ve uluslararası ekonomik faaliyetlerin büyük ölçüde azaldığına işaret ederek, "Üretim çarklarının yavaşlamasından en fazla çalışanlar etkilendi. Beklenmedik bir anda maruz kaldığımız sıkıntılı sürecin meydana getirdiği olumsuzlukları gidermek için hükümetimiz tarafından alınan önlemler ve devletimiz tarafından verilen hizmetlerin çalışan, üreten kardeşlerimizle dayanışma içinde olduğumuzun en önemli göstergesi olduğunu düşünüyorum. Salgın hastalıkla mücadele etmek için yapılan tam kapanma uygulamasından yakın zamanda hayırlı neticeler alınacağını ümit ediyorum. 12 yıl önce resmi bayram olarak kabul edilen 1 Mayıs'ı, gelecek yıllardan itibaren barış ve huzur içinde alanlarda, meydanlarda kutlamayı diliyor, bütün işçilerimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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