1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, ülkenin kalkınma mücadelesinde büyük önemi olan işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Emeğin, alın terinin, helal lokmanın önemini bilerek hayat mücadelesi verirken doğruluk ve dürüstlükten ayrılmadan çalışanları tebrik eden Gürkan, "1 Mayıs, maalesef tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da evlerde kutlanacaktır. Bu salgın bizlere emeğin en yüce değer olduğunu ve dayanışmanın önemini bir kez daha göstermiştir. Nasıl ki dünyada her şey emeğin ürünüyse, küresel salgınla mücadelenin kahramanları da emekçilerdir ve kuşkusuz ki geleceğe güvenle bakabildikleri güzel bir yaşamı hak etmektedirler. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de işçi ve emekçi kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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