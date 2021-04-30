1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Çiçek mesajında, emeğin, alın terinin kutsallığını yansıtan, işçi ve emekçi kardeşlerin dostluk, birlik ve beraberliğinin simgesi olarak kutladığı bayram olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü bu yılda salgının gölgesinde kutlandığını kaydetti.

Öncelikle üreten, emek harcayan, bu ülke için gece gündüz çalışan tüm emekçi işçilerin bayramını kutladığını belirten Çiçek, şöyle devam etti:

"Dünyada işçilerin çalışma şartlarının düzeltilmesi için verdikleri mücadelenin başlangıcı olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çalışma hayatında yaşanılan sorun ve sıkıntılarının dile getirilmesi, haklarının korunması, iyileştirilmesi ve hatırlanması açısından önemli bir gündür. 1 Mayıs, sabah gün ağarmadan sokağı temizleyen temizlik işçisinin, kahvaltılarımıza sıcacık simitler yetiştiren fırıncının, işlerimize gitmek için bindiğimiz otobüsün şoförünün, kışın soğukta, yazın sıcakta elleri nasır tutan inşaat işçisinin, tarlada çapa yapan, çit süren, toprağa can veren çiftçinin, fabrikada, tesislerde ve daha birçok iş kolunda bu ülkenin ekonomisine can suyu olan, alın teriyle, emeğiyle çalışma hayatına katılan işçilerimizin bayramıdır. Helal lokma kazanmanın ve çalışanın hakkının, alnının teri kurumadan verilmesinin kutsal sayıldığı bir medeniyetin, kültürün evlatları olarak tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor; çalışma hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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