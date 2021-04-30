1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mustafa Eken, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mustafa Eken, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eken mesajında, alın teriyle ekmeğini kazanan bütün işçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını belirtti.

İşçilerin haklarına saygı duyduklarını ifade eden Eken şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimizin 'işçiye ücretini alın teri kurumadan veriniz' sözünü kendimize rehber edinerek işçilerimizin hakkını alın teri kurumadan vermeye özen gösterelim. İşçi kardeşlerimiz üretimin en önemli parçasıdır, olmazsa olmazıdır. Ülkemizin ilerlemesinde ve refah düzeyinin yükselmesinde önemli pay sahibi olan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlıklı yaşam diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

Esnafa verilen gelir ve kira desteklerinin süresi bir ay daha uzatıldı
Esnafa verilen gelir ve kira desteklerinin süresi bir ay daha uzatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Devlet Bahçeli Adnan Menderes
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Ebru Gündeş Burcu Biricik
Spor Gökhan Töre Yılmaz Vural Ünal Karaman Mete Kalkavan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 15:32:55. #1.15#

title