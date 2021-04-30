1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla nedeniyle mesaj yayımladı.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla nedeniyle mesaj yayımladı.

Dülger, mesajında, emek ve alın teriyle Türkiye'nin büyümesinde ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

İstihdamı artırmak işsizlik oranını düşürmek için pek çok tedbiri ve programı hayata geçirdiklerini belirten Dülger, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana işçi ve emekçilerimizin sorunlarına her zaman samimiyetle çözüm üretmeye çalıştık. İstihdamı artırmak, işsizlik oranını düşürmek için pek çok tedbiri, programı hayata geçirdik. Bu anlayışla, emekçilerimiz ücretten sosyal haklara kadar her alanda önemli kazanımlar elde ettiler. Emekleri ve alın terleriyle ülkemizin refah düzeyinin yükselmesinde büyük pay sahibi olan çalışanlarımızın, üretimden gelen güçlerini kullanarak haklarını ararken, tüm toplumun desteğini almaya, birlik ve beraberlik içinde sürdürülecek çalışmalara öncülük etmeye de özen göstereceklerine inanıyorum. İşçilerimizin hakkının, hukukunun korunması doğrultusunda yapılacak her türlü samimi çalışmayı desteklemeye devam edecek; işçi ve emekçi kardeşlerimizle sonuna kadar kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz