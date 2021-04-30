1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan ve Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan ve Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Tok mesajında, emeğiyle ve alın teriyle geçimini sağlayan, helal kazancını sosyal ve ekonomik zorluklarla mücadele ederek kazanan işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

İşçilerin insanca yaşayabilmelerini temin ve teşvik etmek, yaşam standartlarını yükseltmek, hakça bir paylaşım içinde yaşamak ve yaşatmanın hükümetin başlıca görevleri arasında olduğunu ifade eden Tok, şunları kaydetti:

"Emek kutsaldır, hak kutsaldır. Karşılıksız ve duyarsız kalınamaz. Birikmiş sorunlar, kararlı, kapsamlı ve kalıcı çözümler beklemektedir. Bu anlamlı gün vesilesiyle bilhassa bu konuların daha iyi anlaşılması ve masaya yatırılması gerekmektedir ve bugün, emeğin bayramıdır. Asla teröristlerin, bölücülüğün, karanlık ve kirli odakların, kavgadan ve çatışmadan nemalananların günü değildir. Bu duygularla tüm emekçilerimizin layık oldukları sosyal ve ekonomik mertebelere kavuşmalarını diliyor, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan aileleriyle birlikte mutlu ve sağlıklı bir ömür temenni ediyorum."

MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, bu günde tahrik ve tertip oyunlarını değil işçileri izlemek istediklerini belirtti.

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ise 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün toplumsal barışa, huzura vesile olması temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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