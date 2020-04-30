1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru
30.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:00

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Nejat Koçer, CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, Bayram Yılmazkaya, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Başkanı Cengiz Şimşek, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Şehitkamil Belediye...

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Nejat Koçer, CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, Bayram Yılmazkaya, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Başkanı Cengiz Şimşek, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu "1 Mayıs Emek ve Dayanılma Günü" dolayısıyla masaj yayımladı.

Bakbak, mesajında 1 Mayıs'ın tüm dünyada üreten, çalışan, emek veren ve alın teri dökenlerin günü olduğunu kaydetti.

Emeğe ve alın terine saygıyı temel değerleri arasına yerleştiren bir medeniyetin temsilcisi olduklarını vurgulayan Bakbak, partisinin işçilerle ilgili birçok reforma imza attıklarını belirtti.

Salgınla mücadele sürecinde yapılan çalışmalar değinen Bakbak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda işten çıkarmayı 3 ay süreyle kısıtlandırarak istihdamı koruma altına aldık. Telafi çalışma süresini de 2 aydan 4 aya çıkararak istihdamda devamlılığın sürmesini temin ettik. Ücretsiz izne çıkartılan veya sözleşmesi feshedilen çalışanlara bin 777 lira gelir desteği sağlamaya başladık.

Çalışanımızın, işçimizin, işverenimizin vatandaşımızın salgın hastalıkla mücadele sürecinde mağduriyet yaşamasına izin vermeyeceğiz. Devletimizin desteği, milletimizin kararlılığı ile dayanışma ruhu ile bu salgını en az zararla atlatacağımıza inancım tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, ülkemizde yaşanan iş kazaları sonucu görevi başında hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimizi rahmet diliyorum."

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, mesajında, işçi ve emekçinin ekonomik istikrarın, düzenli ve kalıcı büyümenin kilit taşı olduğunu belirtti.

Ülkenin kalkınmasında, arzu edilen hedeflere ulaşarak ekonominin güçlenmesinde, işçi ve emekçilerin büyük katkısı olduğuna dikkati çeken Koçer, işçilerin haklarının korunması, talep ve sorunlarına çözüm üretilmesi için gereken yasal düzenlemelerin hayata geçtiğini, önümüzdeki süreçte imkanların artacağını ifade etti.

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, mesajında, koronavirüs nedeniyle buruk bir bayram geçireceklerini kaydetti.

Her zaman işçilerin yanında olduklarını kaydeden Kaplan, "Dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyet Halk Partisi olarak eşit, adaletli, insanca yaşam koşullarıyla ayrımcılık ve emek sömürüsünün olmayacağı bir düzen için her türlü mücadeleyi vereceğimize her zaman hak, hukuk ve adaletten yana olacağımıza söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, mesajında, demokratik hak ve özgürlükleri kullanma adına, bu uğurda mücadelenin, birliğin ve dayanışmanın yaşama geçirilmesinin ifade edildiği önemli bir gün olduğunu vurguladı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı (GOSB) Cengiz Şimşek, mesajında, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kutlamalar yapılamadığını belirterek, sanayi tesislerinde salgının yayılmasını önlemek amacıyla her türlü tedbirler alındığını kaydetti.

Pandemi döneminde hükümetin ve sanayicilerin her türlü önlemi aldığını kaydeden Şimşek, "Daha güçlü bir Türkiye için üreten, emek harcayan ve alın teri döken tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlar, provokasyonlardan uzak, bayram havasında ve özgürce kutlanacak 1 Mayıslar dilerim." ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, mesajında, Türkiye'nin her geçen gün büyüyen ekonomisinin ardında işçilerin yer aldığına dikkati çekerek, daha kalkınmış, daha üretken hale gelmesinde emekçilerin alın teri ve emeği olduğunu kaydetti.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, mesajında, emekleriyle geçinen ve karşılarına dikilen birçok zorluğa göğüs germeye çalışan emekçilerin baş üstünde tutulması gerektiğinin kaydetti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, mesajında, en kutsal kazancın alın teri ile kazanılan helal kazanç olduğunu belirterek, millet olarak işçinin, emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine sahip bir kültürün mensubu olduklarını kaydetti.

Ülkenin belirlediği hedeflere ulaşmasında işçi ve emekçilerin çok büyük katkısı olduğunu ifade eden Fadıloğlu, iş hayatındaki birlik, beraberlik ve huzurun korunmasıyla ülkenin kalkınması ve gelişmiş ekonomiler arasındaki yerinin daha da güçleneceğini vurguladı.

CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, mesajında 1 Mayıs'ın çok değerli bir bayram olduğunu vurguladı.

Yeni tip koronavirüsün en çok işçileri etkilediğini ifade eden Sucu, hakların eşitçe ve adalet içinde alabildiği bir dünyanın hayalini kurmaya ve bu bilinç ile çalışmaya devam edeceklerinin kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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