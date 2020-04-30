1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru
30.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:12

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Doruk, mesajında, helal kazanç yolunda emeği ve alın teriyle çalışanların, ürettikleri katma değerle ülkenin istikrarlı şekilde kalkınarak hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynadığına işaret etti.

Doruk, şunları kaydetti:

"Bizler, milletimizin yüzyıllardır sahip olduğu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en somut örneklerinden biri olan ve emeği ahlaki değerlerle harmanlayan dünyanın en gelişmiş esnaf örgütlenmesi Ahilik teşkilatına sahip olmanın yanı sıra 'İşçinin ücretini alın teri kurumadan veriniz' diyerek emeği, alın terini ve helal kazancı yücelten bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bunun için aziz milletimizin gözünde emek verilip alın teri dökülerek sağlanan kazanç kutsal, bu uğurda çalışan herkes saygın ve değerlidir.

Bu duygu ve düşüncelerle işçi ve emekçi kardeşlerimizin, tüm dünyada birlik ve dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, bu anlamlı günün, demokratik yollarla dile getirilen taleplerin uzlaşı zemininde çözümüne vesile olmasını temenni ediyor, tüm çalışanlara işlerinde başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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