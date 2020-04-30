1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Çolakbayrakdar mesajında, Kocasinan Belediyesinin işçinin dostu olduğunu belirtti.

Kocasinan Belediyesinin büyük bir aile olduğunu aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bizler yaratılmışların en şereflisi olan insana hizmet etmek için çalışıyoruz. Bunun sorumluluğu içerisinde hareket ediyoruz. Bu noktada gece ve gündüz, hafta sonu, bayram ve tatil demeden yaklaşık bin 500 çalışanımızla gayret ediyoruz. Özellikle işçimizi, çalışanımızı bu memlekete hizmet edenler olarak gördüğümüz için onların hak ve hukuklarını koruyoruz. Böylelikle onlar da bu memlekete daha iyi hizmet edebiliyorlar. Emek ve alın teriyle şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasında önemli rol oynayan kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum."

Nursaçan'ın mesajı

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da mesajında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün işçi ve işveren arasındaki muhtemel problemlerin giderilerek, hak, hukuk ve adalet çerçevesinde, karşılıklı dengelerin tesis edilmesi adına çok önemli ve özel günlerden biri olduğunu anlattı.

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Nursaçan, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin mutlu, müreffeh ve kalkınmış geleceğe yürüyüşünde büyük bir özveri ile çalışan kardeşlerimizin katkıları her türlü takdirin üzerindedir. Her alanda güçlü bir Türkiye, emekçisi, üreteni, çiftçisi, sanayicisi ve iş insanları ile hep beraber el ele vererek çalışması ile mümkündür. Çalışanlarımızın emeklerinin karşılığını almaları, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, hak ettikleri yaşam standartlarına kavuşmaları en temel hedefimiz olmalıdır. Bu vesileyle, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten duygularımla kutlar, sağlık, afiyet ve başarılar dilerim."

Kaynak: AA