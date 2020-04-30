1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin ve Ömer Fethi Gürer, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin ve Ömer Fethi Gürer, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, mesajında, emeğin, alın terinin sembolü olan, ekonomi, sanayi ve tarım alanında üretime katkı sağlayan işçilerin her şeyin en iyisine layık olduğunu belirtti.

Altyapı hizmetlerinde işçilerin emeklerinin çok büyük olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Sizin emeğiniz, alın teriniz, cefakar ve fedakar gayretlerinizle hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Biliyoruz ki hiçbir hizmet kolay yapılmıyor. 'Ben değil biz' anlayışı ile yaptığımız hizmetlerin karşılığını sizler sayesinde alıyoruz. Öncelikle Niğde Belediyesi camiasında çalışıp evine rızık ve ekmek götüren bütün mesai arkadaşlarıma, tüm emekçi kardeşlerime ne kadar teşekkür etsem azdır. Ülkemizde ve dünyada genelinde yaşanan koronavirüs salgınında gece gündüz demeden bütün risklere karşı fedakarca çalışan emekçi kardeşlerimizin ve tüm belediye çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun da 1 Mayıs'ın toplumsal barış ve sosyal dayanışma noktasında da özel bir gün olduğunu aktardı.

İşçi ve emekçilerin ortaya koydukları alın teri ve emekleriyle ülkenin büyümesinde ve kalkınmasında önemli rol oynadığını dikkati çeken Ergun, "Bu önemli gün üreten, çalışan, katkı sunan emek ve alın teri dökenlerin günüdür. Üretmeden gelişmenin mümkün olmadığı, acımasız rekabetin dünyada sürekli ivme kazandığı bu zamanda, işçi sınıfının kıymeti unutulmamalıdır. Onurlu bir şekilde emeğin ve ekmeğin fedakar insanlarının gününü yürekten kutluyor, aileleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat sürdürmelerini temenni ediyorum."

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin de mesajında, "Bizler, emeğin ve işçi hakkının kutsallığını fazlası ile bilen bir dinin mensuplarıyız. 'İşçinin ücretini alnının teri kurumadan ödeyiniz' diyen bir peygambere ümmet olarak, her zaman emekçi kardeşlerimizin haklarını, hukuklarını önceliğimiz bildik ve korumak için çalışmalarda bulunduk. Emeklerinden ve alın terlerinden başka sermayeleri olmayan, şehrimizin ve ülkemizin büyümesinde ve kalkınmasında önemli rol oynayan çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, bu güzel günün huzurun, kardeşliğin ve dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise mesajında, koronavirüs nedeniyle zor bir dönemden geçen dünyada, insanlığın işçi ve emekçilere çok şey borçlu olduğunun bir kez daha ortaya çıktığına işaret ederek, "Her ne olursa olsun, bizim kalbimiz emekçilerimizle, işçilerimizle olacak. Emekçilerin sorunlarını ve taleplerini her fırsatta dile getiren ve çözümü noktasında mücadele eden bir milletvekili olarak, işçilerimizin, emekçilerimizin tüm beklentilerinin karşılandığı bir sürece ulaşmalarını canı gönülden diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA