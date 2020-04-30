1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaya, mesajında, her yıl Türkiye'nin dört yanında coşkuyla kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerden kutlamalarla devam edeceğini belirtti.

Kaya, 1 Mayıs'ta bu kez meydanlarda olmadıklarını fakat bu durumun, emek ve dayanışma mücadelelerinden, inançlarından ve coşkularından bir gram dahi eksiltmeyeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kargo çalışanları, postacılarımız, fırıncılarımız, sağlık çalışanlarımız, kısacası bu zor günlerde dahi evde kalma lüksü olmadığı için sokakta alın teri döken, ekmek parasını çıkaran işçi ve emekçi kardeşlerimiz bu senenin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yıldızlarıdır. Emeğin hakla buluşması, işçinin ve emekçinin yüzünün gülmesi için olmazsa olmazdır. İş cinayetlerinin son bulduğu, işsizlik sorununun ortadan kalktığı, gelir dağılımındaki eşitsizliğin son bulduğu, yoksulluğun sona erdiği bir Türkiye temenni ediyor, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA