1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru
30.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:12

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bir ülkenin kalkınmasında, gelişmesinde emekçinin büyük rolü olduğunu belirterek, istikrar ve istikbal için alın teri ve emeğin büyük değer olduğunu kaydetti.

İşçinin hakkının korunması, iyileştirilmesi için çalıştıklarını vurgulayan Büyükakın, "Kocaeli bir işçi, emekçi kenti. Bu potansiyelinin farkındayız. Emekçi kardeşlerimizin hakkını tam olarak alması ve bu kentte mutlulukla yaşaması idealimiz ve hedefimizdir. Ben emekçi kentinde işçi kardeşlerimle omuz omuza olmaktan onur ve gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak işçileri unutmadıklarına dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Koronavirüs salgınından dolayı toplu iş sözleşmelerinin her aşamasının dondurulduğu bugünlerde İSU'da çalışan bin 165 işçi personelimizi ilgilendiren toplu iş sözleşmesini büyük bir memnuniyetle imzaladık. Sözleşmeyle işçi personelimize ücretlerde ve sosyal haklarda yıllık yüzde 16 artış sağladık. Çalışanlarımıza hayırlı, uğurlu olsun."

Alın teri kurumadan çalışanların hakkını vermenin gayreti içinde olduklarını belirten Büyükakın, "Başta bu salgın günlerinde Kocaeli halkına canla başla hizmet etmeye devam eden Büyükşehir Belediyemizdeki mesai arkadaşlarım olmak üzere tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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