1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İnan, mesajında, emek ve alın terleriyle Türkiye'nin büyümesinde ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti.

Emekçilerin, demokratik hak ve özgürlükleri için canları pahasına verdikleri mücadelenin simgesi olan 1 Mayıs'ın önemine işaret eden İnan, "Birliğin ve dayanışmanın en anlamlı günlerinden biri olan 1 Mayıs'ın tüm çalışanlarımıza, ülkemize ve dünyaya barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA