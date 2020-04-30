1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru Ordu Valisi Seddar Yavuz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda, ülkenin gelişme ve kalkınma hamlelerine alın terleriyle büyük katkı sağlayan, özveriyle çalışan, üreten tüm işçi kardeşlerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutladığını belirtti.

Türkiye'nin istikrarını sürdürmesinin, her alanda gelişmiş ülkeler arasında anılmasının, devletin milletle kurduğu sağlam bağlardan kaynaklandığını vurgulayan Yavuz, "2200 yıllık devlet geleneğinin tezahürü olan Türkiye Cumhuriyeti, tüm vatandaşlarına eşit imkanlar sunması ve insanı merkeze alan bir anlayışla politikalar üretmesi neticesinde daha güçlü bir yapıya ulaşmıştır. Devletimiz bu gücünü üreten ve ülkenin gelişmesine katkı sunan işçilerimiz, emekçilerimiz sayesinde kazanmıştır." ifadesini kullandı.

Vali Yavuz, şunları kaydetti:

"Bizler insana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören, birlik ve dayanışma ruhunu yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetten geliyoruz. İşçisiyle, işvereniyle, köylüsüyle, şehirlisiyle kaynaşmış ve ahenkli bir milletiz.

Bizim inancımızda işçiye ve emeğe gereken önemin verilmesi emredilmektedir. Peygamber Efendimiz, 'İşçinin ücretini alın teri kurumadan önce ödeyiniz' buyurmuştur."

Kaynak: AA