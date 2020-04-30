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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, inşaat sanayicileri ve işçilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan zorlu sınavı birlikte atlatacaklarını bildirdi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru
30.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:44

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, inşaat sanayicileri ve işçilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan zorlu sınavı birlikte atlatacaklarını bildirdi.

Koloğlu, yayımladığı mesajında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Kovid-19 salgını gölgesinde girildiğini aktardı.

Kamu, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar olarak Kovid-19'a karşı topyekun yürütülen mücadelede galip gelineceğine inandığını aktaran Koloğlu, "Ülkesi için çalışan, üreten inşaat sanayicileri olarak bizler ve işçi kardeşlerimiz bu zorlu sınavı da birlikte atlatacak, güzel günleri birlikte inşa edeceğiz. İNTES olarak en kıymetli sosyal paydaşımız çalışan kardeşlerimizin, mimarlarımızın, mühendislerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Koloğlu, çalışma hayatının birbirini tamamlayan temel unsurları olan işçi ve işveren arasındaki iş birliği, güven ve diyalog ortamının sağlanmasının temel gayeleri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımız ve bizler alın ve akıl terimizi birlikte faydaya dönüştürüyoruz. Kovid-19 salgın döneminde de istihdamın korunması adına çalışmalarımızı yürütüyor, sağlık, ulaşım, enerji ve tarım altyapısı açısından öncelikli olan yatırımları sürdürürken de iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tüm önlemler ve hatta ilave tedbirlerle bu süreci hassasiyetle yönetmeye çalışıyoruz. İşveren olmazsa işçi, işçi olmazsa işverenin olmayacağı bilinciyle hareket eden sendikamız 56 yıldır 'kayıtlı istihdam, bilinçli, eğitimli ve ehil iş gücü' hedefi doğrultusunda çalışmaktadır ve bundan sonra da var gücüyle çalışmaya devam edecektir."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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