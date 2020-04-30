1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "1 Mayıs Emek ve Dayanılma Günü" dolayısıyla masaj yayımladı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "1 Mayıs Emek ve Dayanılma Günü" dolayısıyla masaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, dünyadaki en kutsal değerin "emek" olduğunu belirterek, tüm işçilerin bayramını kutladı.

Tüm dünyanın ve Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirten Gürkan, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 1 Mayıs'ı bu yıl sokaklarda kutlamayacaklarını bildirdi.

Gürkan, mesajda şunları kaydetti:

"1 Mayıs, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. 1 Mayıs barış, demokrasi ve güvenli bir gelecek için mücadele günüdür. 1 Mayıs alın terinin, emeğin günüdür. Bu zor günlerde gece gündüz demeden, tüm risklere karşı halkın sağlığı için fedakarca çalışan başta sağlık emekçilerimiz ile gıda, basın, banka, ulaşım, temizlik, market, eczane ve kargo sektörü gibi alanlarda çalışan emekçilere, virüs salgınıyla 7 gün 24 saat mücadele eden; Edirne halkına bu zor günlerde hizmet edebilmek için günlerdir canla başla çalışan belediye personelime, verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. 1 Mayıs'ın ülkemize ve dünyaya barış, kardeşlik, sağlık getirmesini diliyorum."

"Emekçinin bayramını kutluyorum"

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekcanlı mesajında, iyiliğin, birliğin, güzelliğin birleştiği alın terinin, helal kazancın, barışın simgeleştiği gün olduğunu belirtti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, çalışma hayatındaki zorlukların ve sorunların çözüme kavuşmasının en büyük arzusu olduğunu vurgulayan Pekcanlı, şunları kaydetti:

"En yüce değer olan emeğin, alın terinin, üreterek çalışmanın gücünün kutlandığı bugünde Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Her fabrika bir kaledir' sözünden hareketle, fabrika bacalarının tütmesi, sanayide makinelerin işlemesi, tarlada traktörlerin çalışması için daha çok çalışacağımız günlere ulaşmak dileğimle, emeğin ve emekçinin 1 Mayıs gününü kutluyorum."

Kaynak: AA