1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda, ülkenin kalkınma hamlelerine alın terleriyle katkı sağlayan, özveriyle çalışan, üreten tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını belirtti.

Bu günün hem işçilerin kendi arasındaki dayanışmayı hem de işçilerle diğer sosyal kesimler arasında diyalog ve işbirliğini geliştireceğine inandığını ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde AK Parti hükümetleri ilk günden itibaren işçilerimizin sorunlarına samimiyetle çözüm üretmeye çalışırken, istihdamı artırmak, işsizlik oranını düşürmek için de pek çok tedbiri ve programı da hayata geçirmiştir. Ülkemizde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün 2009 yılından itibaren resmi tatil ilan edilmesi de emeğe verilen önemi gözler önüne sermektedir. Bizler 'işçinin ücretini alın teri kurumadan veriniz' diyen bir medeniyetin temsilcileri olarak, her zaman işçi ve emekçi kardeşlerimizle kol kola, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. "

Kaynak: AA