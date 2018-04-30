1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne Doğru

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, tüm işçiler ve ailelerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, sağlık, mutluluk ve başarı diledi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Vali Karaloğlu, 1 Mayıs'ın, emek ve alınterinin değerinin anlaşılması adına önemli bir gün olduğunu ifade etti.

Alın terini kutsal gören, dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan bir medeniyetin mirasçıları olduklarını kaydeden Karaloğlu, TBMM tarafından da ülkenin kalkınması ve ekonominin güçlenmesinde rol oynayan çalışanlar için 1 Mayıs gününün bayram havasında kutlanması amacıyla tatil olarak kabul edildiğini hatırlattı.

Türkiye'nin 1 Mayıs yaklaştığında girdiği endişe, tedirginlik ve gerilimin artık çok eskilerde kaldığını belirten Karaloğlu, artık ülkede bugünün adına yakışır şekilde ve bayram havasında kutlanması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'de alın teriyle geçinen çalışanların bazı sıkıntıları olduğunu ancak birlik ve dayanışma içerisinde bu sıkıntıları aşmanın gayreti içerisinde olacaklarını vurgulayan Karaloğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Emeğin ve alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nın Antalya'mızda ve ülkemizde insan onuruna yaraşır bir şekilde, huzur, güven ve barış ortamında kutlanmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle, tüm işçi kardeşlerimin ve ailelerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu nice güzel günler diliyorum."