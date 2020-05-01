1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kartopu keyfi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kartopu keyfi Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bazı vatandaşlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kartopu oynayarak kutladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kartopu keyfi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bazı vatandaşlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kartopu oynayarak kutladı.

Korona virüs salgını sebebiyle bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için düzenlenmesi planlanan programlar iptal edilirken, Tatvan ilçesinde bir grup vatandaş ise kartopu oynayarak kutladı. Mayıs ayında olunmasına rağmen halen boyu metreleri bulan karlarla kaplı olan Tatvan'daki Nemrut Dağı'nın zirvesine çıkan vatandaşlar, günü eğlenceye çevirdi. Yolun yamacındaki kar yığınları üzerinde hem kayan hem de kartopu oynayan vatandaşlar gönüllerince eğlendiler.

Korona virüsten dolayı zor günlerin yaşandığı bir dönemde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kartopu oynayarak geçirmenin kendileri için iyi bir moral olduğunu ifade eden vatandaşlar, mayıs ayında bile Nemrut'ta halen kar olmasının bölgenin ayrı bir güzelliği olduğunu dile getirdiler.

Kaynak: İHA