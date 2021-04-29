1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kayseri'de kutlandı

Kayseri'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak kutlandı.

Kayseri'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üyeleri ile CHP'nin de aralarında bulunduğu bazı siyasi parti temsilci ve üyeleri, pankart açarak slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Eğitim-Sen Kayseri Şube Başkanı Sedat Ünsal, bugün İstanbul Taksim'deki Kazancı yokuşunda her sene gerçekleştirdikleri anma etkinliğinde buluşacak, 1 Mayıs 1977'de yitirdikleri canları anacak, tüm anma programlarını salgın programına uygun biçimde planlayacaklarını söyledi.

Ünsal, 1 Mayıs günü de çalışmakta olan emekçileri iş yerlerinde, çalışmayan milyonları da evlerinde, balkonlarında, sokaklarında, sosyal medyada 1 Mayıs coşkusunu çeşitli biçimlerde büyütmeye çağıracaklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından halay çeken katılımcılar, olaysız dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya