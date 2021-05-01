1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü belediye çalışanlarıyla birlikte kutladı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü belediye çalışanlarıyla birlikte kutladı.

İşçilerle bir araya gelen Tutal, yaşamın her alanında temizlik, yol, kaldırım, çevre düzenlemesi, oyun alanları, parklar, alt yapı, ulaşımda işçilerin alın teri ve emeğinin olduğunu kaydetti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle görevi başında çalışan işçilerin günlerini kutlayan Tutal, "7 yıllık süreçte hep birlikte birçok çalışmaya imza attık. Bugün işçinin ve emekçinin alın terinin kutsal olduğunu bir kez daha hatırladığımız çok özel günlerden birisi. Bizim ortak hedefimiz, alın terimizin ve emeğimizin karşılığını vermektir. Bizler alın terinin önemini bilen, insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin savunucularıyız. Hükümetimiz, milletimizden aldığı güçle, daha huzurlu, hak ve hürriyetlerine saygı duyan özgürce yaşanabilen bir Türkiye için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Millet olarak, işçilerimizin alın terinin önemini, kutsallığını bilen, bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun