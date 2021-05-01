1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü belediye çalışanlarıyla birlikte kutladı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü belediye çalışanlarıyla birlikte kutladı.

İşçilerle bir araya gelen Tutal, yaşamın her alanında temizlik, yol, kaldırım, çevre düzenlemesi, oyun alanları, parklar, alt yapı, ulaşımda işçilerin alın teri ve emeğinin olduğunu kaydetti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle görevi başında çalışan işçilerin günlerini kutlayan Tutal, "7 yıllık süreçte hep birlikte birçok çalışmaya imza attık. Bugün işçinin ve emekçinin alın terinin kutsal olduğunu bir kez daha hatırladığımız çok özel günlerden birisi. Bizim ortak hedefimiz, alın terimizin ve emeğimizin karşılığını vermektir. Bizler alın terinin önemini bilen, insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin savunucularıyız. Hükümetimiz, milletimizden aldığı güçle, daha huzurlu, hak ve hürriyetlerine saygı duyan özgürce yaşanabilen bir Türkiye için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Millet olarak, işçilerimizin alın terinin önemini, kutsallığını bilen, bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alın teri döken tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs'ını kutluyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alın teri döken tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs'ını kutluyorum
Tam kapanmada dışarı çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle trafiğe kapatılan yollar
Tam kapanmada dışarı çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle trafiğe kapatılan yollar
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bazı yollar trafiğe kapatılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Adnan Menderes Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Feyza Aktan Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Rıza Kayaalp Gökhan Gönül Ali Tandoğan Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 19:22:15. #1.15#

title