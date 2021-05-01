1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özkaya, mesajında, Türkiye'nin her alanda gelişmesinde alın teri ile katkısı bulunan, büyük bir özveri ile çalışarak üreten, işçi kardeşleri sadece 1 Mayıs'ta değil her gün hatırladıklarını vurguladı.

1 Mayıs'ın AK Parti iktidarınca resmi tatil ilan edildiğini belirten Özkaya, şunları kaydetti:

"İşçilerin haklarını korumaya yönelik bir çok önemli adım atılmıştır. İşçinin alın teri soğumadan hakkını veriniz inancına sahip bir toplum olarak her zaman işçilerimizin yanında olmaya ve onların haklarını korumaya devam edeceğiz. Alın terleri ile ülkemiz için çalışıp üreten işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günlerini tebrik ediyor, bütün emekçilerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay