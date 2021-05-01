1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Sakarya Baro Başkanı Abdurrahim Burak ve CHP Sakarya İl Kadın Kolları Başkanı Azize Çeroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Sakarya Baro Başkanı Abdurrahim Burak ve CHP Sakarya İl Kadın Kolları Başkanı Azize Çeroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Burak mesajında, emek olmadan sermayenin var olamayacağını, sermayenin emeğin neticesi olduğunu belirtti.

Sermayeyi var eden emeğin bu nedenle s?rmay?d?n üstün olduğunu ve daha büyük önem arz ettiğini vurgulayan Burak, şunları kaydetti:

"Pandemi nedeniyle içinden geçtiğimiz bu zor günlerde başta sağlık emekçileri olmak üzere farklı meslek dallarından birçok emekçimizi mevcut sistemin devamı için alın teri dökerken yine en ön safta görüyoruz. Emekçi kardeşlerimizle birlikte emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünya var etmek ve görmek umuduyla tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bir diğer adıyla İşçi ve Emekçiler Bayramı kutlu olsun."

CHP Sakarya İl Kadın Kolları Başkanı Azize Çeroglu da mesajında, kadın, erkek, yaşlı ve genç milyonlarca emekçinin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ı meydanlarda olamasa bile yürekten kutladıklarını belirtti.

Emeğin en yüce değer olduğunu vurgulayan Çeroglu, "Yüzlerce ülkede kutlanan işçi sınıfının uluslararası birlik beraberlik ve dayanışma günü bu yıl da koronavirüs nedeniyle kutlanamamakta. Salgın nedeniyle el ele olamasak da yürek yüreğe işçi ve emekçi sınıfının kardeşliği için 'Yaşasın 1 Mayıs' diyoruz. Emekçilerin emeklerinin karşılığını alabildiği eşit ve aydınlık bir gelecek umuduyla yaşasın 1 Mayıs, yaşasın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı