1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Ardahan Valisi Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Faruk Demir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Faruk Demir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Öner, mesajında, emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını belirterek, "El emeği ve alın teriyle memleketimizin ve milletimizin kalkınması için çalışan üreten ve gayret gösteren emekçi tüm vatandaşlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı ve başarılı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Faruk Demir de mesajında 1 Mayıs'ın barış, demokrasi ve güvenli bir gelecek için mücadele günü olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh