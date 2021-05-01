1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan Valisi Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Faruk Demir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Faruk Demir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Öner, mesajında, emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını belirterek, "El emeği ve alın teriyle memleketimizin ve milletimizin kalkınması için çalışan üreten ve gayret gösteren emekçi tüm vatandaşlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı ve başarılı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Faruk Demir de mesajında 1 Mayıs'ın barış, demokrasi ve güvenli bir gelecek için mücadele günü olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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