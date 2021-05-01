1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel

Ergani ilçesinde bazı meslek grupları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çalışarak geçiriyor.

Ergani ilçesinde bazı meslek grupları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çalışarak geçiriyor.

İlçede fırın, tüp bayisi, temizlik personeli, pastane ve yol çalışmasında yer alan işçiler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde mesailerine devam etti.

Fırında çalışan Sayit Tekdemir, fırın başta olmak üzere çeşitli meslek gruplarında istihdam edilenlerin bayramlarda dahi çalışmak zorunda olduğunu söyledi.

Vatandaşın ekmek ihtiyacını karşılamak için tatil yapamadıklarını ifade eden Tekdemir, "Bize işçi bayramında tatil yok. Her zaman çalışmak zorundayız. İşçi kardeşlerimizin bayramını kutluyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alın teri döken tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs'ını kutluyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alın teri döken tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs'ını kutluyorum
Tam kapanmada dışarı çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle trafiğe kapatılan yollar
Tam kapanmada dışarı çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle trafiğe kapatılan yollar
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bazı yollar trafiğe kapatılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Feyza Aktan Hande Erçel
Spor Gomes Diego Cenk Tosun Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 13:04:35. #1.14#

title