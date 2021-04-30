1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, emek ve alın teriyle Türkiye'nin büyümesinde ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçilerin gününü tebrik etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 Mayıs'ın buruk şekilde kutlandığını belirten İba, işçi ve emekçilerin özverili çalışmalarıyla üretim sürecinin en önemli aktörü olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde istihdamı artırmak için pek çok programın hayata geçirildiğini aktaran İba, şunları kaydetti:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında çalışanları, emekçileri korumak için kısa çalışma ödeneği, işten çıkarma yasağı, işsizlik ödeneği gibi desteklerde bulunuldu.

Çalışanların emeklerinin tam karşılığını almalarına, çalışma şartlarının iyileştirilmesine her zaman büyük önem verdik. Emek veren işçi kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. İşçi kardeşlerimizle sonuna kadar kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs'ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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