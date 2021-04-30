1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canalp, mesajında, en kutsal kazancın emek ve alın teriyle elde edilen kazanç olduğunu belirtti.

1 Mayıs'ın emek, alın teri, helal kazanç, yardımlaşma, dostluk, kardeşlik, barış, birlik ve beraberlikle simgeleştiğini aktaran Canalp, şunları kaydetti

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü daha iyi bir gelecek için ter akıtan, sosyal ve ekonomik gelişmemizin temel gücü olan işçilerimize, emekçilerimize ve alın teri ile hayatını kazanan tüm çalışanlarımıza bir vefa günü olarak kutlanmaktadır. Dünyada güzel olan her şey büyük emekler neticesinde ortaya çıkmıştır. Millet olarak, insana değer veren, emeğe saygı duyan, işçinin hakkının alın teri kurumadan verilmesi gerektiğine inanan bir kültürün mensuplarıyız. Bu kültürün, bu değerlerin gelecek nesillere taşınması adına, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü büyük anlam ifade etmektedir. Unutulmamalıdır ki en kutsal kazanç, emekle, alın teriyle elde edilen kazançtır.

Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin kalkınmasında büyük payı olan ve güçlü yarınlarımız için emek sarf eden tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür sürmelerini temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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