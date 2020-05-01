1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla temizlik çalışanlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla temizlik çalışanlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Özdemir, bugün çalışan işçilere teşekkür ederek bunun telafisini önümüzdeki dönemde yapacaklarını belirtti.

Salgının önüne geçilmesi için yapılan çalışmalarda temizlik işçilerine büyük görevler düştüğünü ifade eden Özdemir, "Bizler millet olarak, işçilerimizin alın terinin önemini, kutsallığını bilen, bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Büyük ve güçlü Türkiye hedefleri için emek ve alın terleriyle gece gündüz çalışan tüm işçi, memur kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum." dedi.

Özdemir, bir süre sohbet ettiği işçilere hediye verdi.

Kaynak: AA