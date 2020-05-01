1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesajı yayımladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesajı yayımladı.

Erin mesajında, ülkenin büyümesi, güçlenmesi ve gelecekte var olmasının temel taşlarından biri olan üretimin baş aktörü işçiler ve onların ortaya koyduğu emek olduğunu belirtti.

Gençlerin mesleki yeterliliğe ulaşmaları, istihdam olanaklarının artırılması için yatırımların hız kesmeden devam ettiğini aktaran Erin, mesajını şöyle sürdürdü:

"Devlet ve millet olarak birlik beraberlik içerisinde olarak geleceğe koşan bir Türkiye'de, işçinin emeğinin karşılığının fazlasıyla ödendiği, yardımlaşma ve dayanışma ruhumuzla tüm insanlarımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdüğü günlere koşarken, kalkınma ve yükselme serüvenimizde en büyük gücümüz olan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü tebrik ediyor, saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA