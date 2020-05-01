1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Artvin'de, Emek ve Demokrasi Platformu üyelerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Artvin'de, Emek ve Demokrasi Platformu üyelerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Halitpaşa Meydanında gerçekleştirilen basın açıklaması öncesi, çalışma hayatında değişik nedenlerle hayatını kaybeden işçiler için saygı duruşunda bulunuldu.

KESK Artvin Şube Başkanı Köksal Gümüş, burada üyeler adına yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle meydanlarda coşkuyla kutlanamayan 1 Mayıs'ın, ortak umut, bilinç ve dayanışma ruhu ile kutlandığını söyledi.

İşçi ve emekçinin refahı için yeni bir toplumsal düzeni kurulması gerektiğini belirten Gümüş, bunun da ancak emek ve bilim ile gerçekleşeceğini ifade etti.

Gümüş, insan onuruna yaraşır bir iş ve ücret, kamusal sosyal güvenlik ve sendikal hakların eksiksiz güvence altına alındığı bir düzen isteklerini de vurguladı.

"İşçinin, emekçinin, hakkın, hukukun, adaletin yanında olacağız"

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin de basın açıklaması sonrası bir konuşma yaparak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutladığını ifade etti.

Güvenlik görevlisinden temizlik görevlisine kadar herkesin emekçi olduğunu vurgulayan Elçin, "Önemli olan yaptığımız işten çok yaptığımız işin bilincinde olmak veya o işi yapanların sayesinde daha refah daha konforlu yaşadığımızın bilincinde olunması. İşçinin, emekçinin, hakkın, hukukun, adaletin yanında olacağız. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın işçiler, yaşasın emekçiler." diye konuştu.

Kovid-19 salgını nedeniyle basın açıklamasına temsil düzeyinde katılım sağlanırken, belediye hoparlöründen bir süre 1 Mayıs şarkıları çalındı.

Kaynak: AA