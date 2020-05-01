1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bazı işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çalışarak geçirdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bazı işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çalışarak geçirdi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, sokak ve caddeler boş kalırken, bazı işçiler mesaiye devam etti.

İslahiye Belediyesi Temizlik Hizmetleri çalışanları cadde ve sokaklarda temizleme çalışmalarını sürdürdü.

Ulus Caddesi'nde fırın işletmesinde çalışan işçiler de ekmek yapımına devam etti.

Kaynak: AA