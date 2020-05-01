1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Lüleburgaz ilçesinde, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kutlandı.

Lüleburgaz ilçesinde, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kutlandı.

Lüleburgaz Emek Platformu üyeleri, belediye binası önünde toplanarak Kongre Meydanı'na yürüdü.

Burada platform adına basın açıklamasını okuyan Petrol-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Ercan Yavuz, 1 Mayıs'ta alanlarda olduklarını söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl sınırlı sayıda katılımcıyla 1 Mayıs'ı kutladıklarını belirten Yavuz, gelecek 1 Mayıs'ta coşkuyla meydanlarda olmak için umutlu olduklarını belirtti.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: AA