1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik'in, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ettiği bildirildi.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik'in, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yapılan ziyarette konuşan Çelik, Melikgazi Belediyesinde yaklaşık bin 500 üyelerinin çalıştığını belirtti.

Çelik, "Tüm işçilerimizin Uluslararası 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz. Melikgazi Belediyesinde gerçekten büyük bir aile havası var. Tabii başkanımızın bütün çalışmalarımızda sabah mesaisi bizimle başlıyor, akşam mesaisi bizimle geçiyor. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyor, onu maddi manevi her zaman yanımızda hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Palancıoğlu ise özverili çalışmaları için mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Emek ve alın teriyle ülkemizin büyümesi ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Bizler başarılıysak bu başarının arkasındaki en önemli mimarlar, çalışmayı yapan arkadaşlarımız, işçi kardeşlerimizdir. Asfalttan temizliğe, cenaze işlerinden, dezenfektasyon işlemine kadar gerçekten çok yoğun bir mesai harcayarak Melikgazi'ye hizmet ediyorlar. "

Kaynak: AA