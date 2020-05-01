1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
01.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:32

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık ile Kırklareli Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Turhan Altıntel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık ile Kırklareli Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Turhan Altıntel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, emek ve alın terleriyle gece gündüz çalışan tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlu olmasını diledi.

İşçilerin zor ekonomik koşullarında alın terleriyle, hayat şartları ile mücadele ederek ekmeklerini kazanmaya çalıştıklarını aktaran Ilık, çalışanların işverenler için birer kahraman olarak görüldüğünü belirtti.

Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınmasında büyük payı bulunan işçilerin ve işverenlerin birlikteliği üretim mücadelesinin en büyük gücü olduğunu kaydeden Ilık,

"Bu birliktelik, ekip ve dayanışma ruhu, geleceğimizin teminatıdır. İşçi kardeşlerimiz, sanayicilerimiz, girişimcilerimiz birbirinden ayrı düşünülemez. Oda olarak bizim de amacımız, işçisiyle, esnafıyla, memuruyla, genciyle, yaşlısıyla kısacası tüm halkımızın arasındaki bütünleşme köprüsünü kurmak, sosyal barışın ve çalışma barışının sağlandığı güzel günleri yaşatabilmektir.

Türkiye, büyük önder Atatürk'ün gösterdiği uygarlık hedefine emekçi, girişimci dayanışması birlikteliğiyle yürüyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle emek ve dayanışmanın sembolü de olan bu günün, tüm işçi ve emekçi kardeşlerimize kutlu olmasını temenni ediyorum."

KTB Başkanı Turhan Altıntel

Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün emeğin alın teriyle birleştiği bir gün olduğunu belirtti.

1 Mayıs'ın, ekonomiye katkı sağlayan, sanayi ve üretimin gelişmesi ve artması için üstün gayretler sarf eden bütün işçi ve emekçilerin bayramı olduğunu aktaran Altıntel, mesajında şunları kaydetti:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü toplumsal barışa, insanlar arasındaki birliktelik ve iş bölümüne dayalı, sosyal dayanışmanın geliştirilmesine vesile olan bir gün olarak kutlanmaktadır. Bilimde yapılan yeniliklerin endüstriye uyarlanması ve sanayimizin, tarım ve hayvancılığın gelişmesinde değerli emekçilerimizin rolü de oldukça büyüktür.

Emeğin ve alın terinin, üreterek çalışmanın takdir edildiği bu günde, ülkemizin kalkınmasında en büyük pay sahiplerinden olan emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, bu günün, kardeşlik, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularımızın artmasına vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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