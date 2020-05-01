1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akbıyık, mesajında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlandığını, işçinin demokratik ve barışçıl yollarla hak arayışının simgesi olduğunu belirtti.

Bugünün alın terinin, beden gücünün ve göz nurunun günü olduğunu vurgulayan Akbıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, iş ve çalışma hayatındaki çeşitli sorunların dile getirilmesi, çözüm önerilerinin ortaya konulması, işçi ve işveren arasındaki muhtemel problemlerin giderilerek hak ve hukuk çerçevesinde karşılıklı dengelerin tesis edilmesi adına kutlanmaktadır. Ülkemizin büyümesi, ilerlemesi ve hedeflerine ulaşmasında önemli pay sahibi olan Hakkari halkının ve özellikle işçi kardeşlerimizin tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan, demokratik ve barışçı yollarla hak aramanın simgesi olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA