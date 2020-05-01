1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
01.05.2020 12:02 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:02

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Albayrak, mesajında, 1 Mayıs'ın emekçinin yardımlaşma ve dayanışma günü olduğunu belirtti.

Emekçilerin, ekonominin ayrılmaz parçası olduğunu aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Özveriyle çalışan emekçiler, üretim ve ekonominin ayrılmaz bir parçasıdırlar. Toplumsal iş bölümü içerisinde önemli görevler üstlenen emekçiler, daha iyi koşullarda çalışmayı, saygı ve değer görmeyi hak etmektedirler. İnsanlık, emekçilere hak ettikleri değeri verdiği ölçüde ilerleyecektir. Haksızlık, eşitsizlik ve adaletsizliğin olmadığı, tüm emeklerin karşılığını bulduğu güzel günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."

"Milletimiz için alın teri ve emek kıymettir ve değerdir"

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de emeğin çok kutsal olduğunu, her zaman emekçilere minnet ve şükran duyduklarını belirtti.

Salgın sürecinde mücadele eden ve hizmet veren tüm emekçilere teşekkür eden Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya çapında bir salgınla savaştığımız şu günlerde asker, jandarma, polis, en ön cephede mücadele veren sağlık personelimiz ve görevi başındaki tüm kamu çalışanlarımızın, cadde ve sokaklarımızın temizliğinden sorumlu belediye görevlilerimizin, kargocu ve kurye kardeşlerimiz ile bu süreçte üretimi devam ettiren tüm işçi ve emekçilerin, salgının geniş kitlelere hızlı ve kolay yayılmasını durdurmak adına sosyal mesafelendirme uygulaması dolayısıyla iş yerini kapatmak durumunda kalan tüm esnafımızın gününü kutluyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Haberler
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi Haberler
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Güne düşüşle başlayan gram altın 376 liradan işlem görüyor Haberler
Güne düşüşle başlayan gram altın 376 liradan işlem görüyor
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi Haberler
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı Haberler
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
CİMER'e yazıp Cumhurbaşkanı'ndan kuş isteyen çocuğun isteği gerçekleşti
CİMER'e yazıp Cumhurbaşkanı'ndan kuş isteyen çocuğun isteği gerçekleşti
Sağlık çalışanını 'Koronavirüs taşıyabilirsin' diyerek minibüsten indirdiler
Sağlık çalışanını "Koronavirüs taşıyabilirsin" diyerek minibüsten indirdiler
Trump: Koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüm
Trump: Koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüm
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Safiye Soyman, Nur Yerlitaş'ın son günlerini anlattı: 'Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem' şarkısını dinlerdi
Safiye Soyman, Nur Yerlitaş'ın son günlerini anlattı: 'Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem'...
Selçuk İnan, Fatih Terim'le görüştükten sonra geleceğini netleştirecek
Selçuk İnan, Fatih Terim'le görüştükten sonra geleceğini netleştirecek
Mbaye Diagne, bağışladığı maskelerin üstüne kendi fotoğrafını bastırdı
Mbaye Diagne, bağışladığı maskelerin üstüne kendi fotoğrafını bastırdı
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi
Son dakika: 1-3 Mayıs tarihleri arasında 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı
Son dakika: 1-3 Mayıs tarihleri arasında 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm
Denizli'de traktör römorkunun altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti
Denizli'de traktör römorkunun altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti
Fenerbahçe teknik heyetinde görev alacağı konuşulan takım kaptanı Emre Belözoğlu: Henüz görevimi tamamlamadım
Fenerbahçe teknik heyetinde görev alacağı konuşulan takım kaptanı Emre Belözoğlu: Henüz görevimi tamamlamadım
Kayınbirader, ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini bıçakladı
Kayınbirader, ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini bıçakladı
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Çemçe Grubu tamamen yok edildi
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Çemçe Grubu tamamen yok edildi
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 637 artarak 61 bini geçti
Son Dakika: ABD'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 637 artarak 61 bini geçti
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik
Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik
iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı
iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Berat Albayrak Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Şeyma Subaşı Hatice Çarpar
Spor Ali Koç Caner Erkin Ersun Yanal Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ankara Avrupa Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 12:08:24. #1.15#
title