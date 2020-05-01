1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Albayrak, mesajında, 1 Mayıs'ın emekçinin yardımlaşma ve dayanışma günü olduğunu belirtti.

Emekçilerin, ekonominin ayrılmaz parçası olduğunu aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Özveriyle çalışan emekçiler, üretim ve ekonominin ayrılmaz bir parçasıdırlar. Toplumsal iş bölümü içerisinde önemli görevler üstlenen emekçiler, daha iyi koşullarda çalışmayı, saygı ve değer görmeyi hak etmektedirler. İnsanlık, emekçilere hak ettikleri değeri verdiği ölçüde ilerleyecektir. Haksızlık, eşitsizlik ve adaletsizliğin olmadığı, tüm emeklerin karşılığını bulduğu güzel günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."

"Milletimiz için alın teri ve emek kıymettir ve değerdir"

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de emeğin çok kutsal olduğunu, her zaman emekçilere minnet ve şükran duyduklarını belirtti.

Salgın sürecinde mücadele eden ve hizmet veren tüm emekçilere teşekkür eden Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya çapında bir salgınla savaştığımız şu günlerde asker, jandarma, polis, en ön cephede mücadele veren sağlık personelimiz ve görevi başındaki tüm kamu çalışanlarımızın, cadde ve sokaklarımızın temizliğinden sorumlu belediye görevlilerimizin, kargocu ve kurye kardeşlerimiz ile bu süreçte üretimi devam ettiren tüm işçi ve emekçilerin, salgının geniş kitlelere hızlı ve kolay yayılmasını durdurmak adına sosyal mesafelendirme uygulaması dolayısıyla iş yerini kapatmak durumunda kalan tüm esnafımızın gününü kutluyorum."

Kaynak: AA