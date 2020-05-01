1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Vali Bilgin, mesajında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlu olması temennisinde bulundu.

İnsana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören, birlik ve dayanışma ruhunu yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçıları olduklarını belirten Bilgin, bu mirasın özünü "işçiye, henüz alın teri kurumadan hakkının verilmesi" anlayışının oluşturduğunu kaydetti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile emeğin, alın terinin, helal kazancın, dostluğun, barışın, kardeşliğin, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin simgeleştiğini aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Daha iyi bir gelecek için ter akıtan, sosyal ve ekonomik gelişmemizin temel gücü olan işçi ve emekçilerimize bir vefa günü olarak kutlanmaktadır. Ekonomimizin günden güne güçlenerek günümüz seviyesine ulaşmasında en büyük pay şüphesiz çalışanlarımızındır. Bu vesile ile bütün çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, işçilerimizin aileleri ile sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı bir hayat sürmelerini temenni ediyorum."

Kaynak: AA