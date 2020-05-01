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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
01.05.2020 09:50 | Son Güncelleme: 01.05.2020 09:50

Fenerbahçe Kulübü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Fenerbahçe Kulübü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, 1 Mayıs'ın emeğin, çalışmanın, ülkenin bugünü ve yarınlarına katkı sağlamanın, alın teri ve fedakarlığın simgeleştiği gün olduğu belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorlu günlerden geçildiğinin aktarıldığı mesajda, şunlar kaydedildi:

"Bugün, bu güzel ülke için hakkıyla ve durmadan çalışarak, kendi alanında ülkemiz için en kıymetli katma değeri yaratan her çalışanın, içerisinden geçmekte olduğumuz zorlu süreçte gecesini gündüzüne katarak en ön safta mücadele eden doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının, ülkemizin bu süreci en az hasarla atlatabilmesi adına insanlarımızın çoğu evlerinde kalırken canını dişine takıp, görevlerinin başında olan kurye, kargo, market, gıda, temizlik, ulaşım gibi görevi fark etmeksizin işlerinin başında olan tüm çalışanların ve kulübümüz için sevgi, aidiyet, özveri ile görev yapan tüm ekiplerimizin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız."

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için el birliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur." sözünün hatırlatıldığı mesajda, "Bu sözün bilinciyle hep birlikte el ele vererek bu zorlu günleri atlatacağımıza, bugünlerde mücadele vermekte olduğumuz bu ciddi sürecin devamında, hep birlikte çağdaş yarınlara çok daha sağlam ve güçlü bir şekilde ulaşmak adına büyük özveri ile çalışmaya devam edeceğimize olan inancımız tamdır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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