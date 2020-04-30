1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Sağlık-Sen Siirt Şube Başkanı Vesim Eviz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sağlık-Sen Siirt Şube Başkanı Vesim Eviz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eviz, mesajında, alın terinin, emeğin ve örgütlü mücadelenin sembol günü olarak her yıl coşkuyla kutlanan 1 Mayıs'a bu yıl yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gölgesinde girildiğini bildirdi.

Salgının sosyal yaşamı olumsuz etkilediğini ifade eden Eviz, şunları kaydetti:

"Buna karşın sağlık çalışanları salgınla mücadele ederek, daha fazla can kurtarmak, şifa dağıtmak amacıyla gecesini gündüzüne katmaktadır. Üstelik bunu canları pahasına yapmaktalar. Çok sayıda sağlık çalışanına virüs bulaştı ve ne yazık ki bazı sağlık çalışanlarımızı kaybettiğimiz de oldu. Vefat edenlere Allah'tan rahmet dilerken, hasta olanlara da bir an önce şifa diliyoruz. Bu vesileyle çalışan, üreten, alın teri döken herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA