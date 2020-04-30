1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, tüm dünyada olduğu gibi, ülkede de en önemli dayanışma günlerinden biri olan ve toplumun her kesiminde üreten, geliştiren ve hizmet sunan işçi, memur ve tüm çalışanların emeklerine verilen değerin ve saygının ifadesi 1 Mayıs'ın Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlandığını belirtti.

İşçi ve emekçilerin gösterdiği gayret ve çalışma mücadelesiyle, işçi ve işverenlerin birlikte oluşturduğu karşılıklı özveri, diyalog ve işbirliği sayesinde ülkenin, ekonomik ve sosyal kalkınma alanında önemli başarılara imza attığını belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Emekçilerimizin, ülkemizin ve ilimizin kalkınması, sosyal ve ekonomik olarak gelişmesi ve büyüme hedeflerine ulaşması gayesiyle büyük bir erdemle çalışmaları, sağduyulu tutum ve davranışları her türlü takdirin üzerindedir. Bu duygu ve düşüncelerle çalışan, üreten bütün işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam ve çalışma hayatlarında başarılar diliyorum."

Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar ise mesajında emeğin, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin timsali olan işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Emek ve alın terinin değerli olduğunu buna sahip çıkılması gerektiğini aktaran Sayar, "Ülkemizin bugün elde ettiği ekonomik gücün gerçek sahibi bunda emeği ve alın teri olanlardır. Her geçen gün daha da gelişen ve güçlenen ülkemizin gelişmesinde bu güce ihtiyacımız vardır. Bu duygu ve düşüncelerle işçi emeklileri, kamu ve özel sektöründe görev yapan tüm işçi kardeşlerimin gününü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA